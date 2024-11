FI | No verificama Lega si dia calmata

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

11.25 Non si placa la tensione nella maggioranza tra Forza Italia e. "Non serve una verifica di governo, ma si deve tornare a rispettare il programma sottoscritto con gli elettori e fare le cose condivise". Con queste parole Nevi, portavoce FI parla a Affariitaliani.it delle tensioni. Un mesaggio alla? "Si dia unae abbassi i toni. E torniamo a parlarci di pù". "Salvini fa un po' il para e dice che nel programma c'è anche la riduzione della pressione fiscale per difendere l'emendamento sul canone Rai"