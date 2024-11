Dailymilan.it - Ex Milan, Pietro Pellegri: voglio segnare a San Siro!

Leggi su Dailymilan.it

L’ex attaccante rossoneroinfiamma-Empoli:fare goal a San! La provocazione lanciata dal giocatorepunge il. Il centravanti dell’Empoli classe 2001, con un passato in cui ha indossato anche la maglia rossonera, lancia una provocazione in vista della sfida di Santra le due formazioni valida per la quattordicesima giornata di Serie A.Le dichiarazioni dell’attaccante:castigarla per bene. E’ cosìIl numero nove della squadra allenata da Roberto D’Aversa è reduce da uno straordinario momento di forma confermato dalle tre reti realizzate nelle altrettante ultime partite disputate. Una prima volta che non era ancora accaduta nel corso della sua giovane carriera.L’ex attaccante delprovoca i tifosi:castigare i rossoneri.