Ex Milan, Gigio Donnarumma è un flop al PSG: Luis Enrique lo boccia e i tifosi sono stufi. Il caso

L’ex portiere delè diventato unal PSG:loe iin rivolta. La situazioneè diventato unin Francia, L’ex portiere del, da ormai diversi anni al PSG, sembra essere diventato la seconda scelta di, che non ha mai visto l’estremo difensore italiano come una grande sicurezza nel difendere la porta. Le prestazioni non brillanti del classe 1999, infatti, hanno mandato su tutte le furie iparigini e anche il tecnico spagnolo.Quest’ultimo ha, così, deciso di mandare in panchinaper due gare consecutive. E se per quanto riguarda la sfida contro il Tolosa, la scelta poteva essere dettata dalle condizioni non ottimali del portiere, contro il Bayern è arrivata la conferma dellatura.