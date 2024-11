Gaeta.it - Esplosione fatale a Colli Aniene: un decesso e decine di feriti

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Nelle prime ore del 28 novembre 2024, un’ha scosso il quartiere di, situato in via Vito Giuseppe Galati, al civico 42. L’incidente ha coinvolto un’abitazione in attesa di sfratto, portando a un intervento tempestivo delle forze dell’ordine e dei Vigili del Fuoco. La drammatica situazione ha causato la morte di una persona e il ricovero di molti altri in ospedale, suscitando preoccupazione tra i residenti della zona.Le dinamiche dell’L’, che ha avuto luogo intorno alle prime luci dell’alba, ha attirato l’attenzione dei residenti e delle autorità. Gli agenti del Commissariato di San Basilio e del Reparto Volanti sono stati chiamati per gestire la situazione, mentre i Vigili del Fuoco hanno iniziato le operazioni di spegnimento e controllo del possibile incendio scaturito dall’