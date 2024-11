Terzotemponapoli.com - Esclusiva TTN, Giunta: “Il Napoli può puntare allo Scudetto”

Mario, giornalista di Sky Sport, ha rilasciato un’intervistaa TerzoTempo.com. Queste le sue parole:Ilpuò?“Assolutamente si, ilha tutte le carte in regola per. Ha un grande allenatore con una rosa formata con criterio, con degli innesti che mi piacciono molto, avere Conte è fondamentale”.Kvaratskhelia-: sarà addio a luglio?“Non so cosa succede intorno a Kvaratskhelia, però il presidente De Laurentiis ha fatto capire che non trattiene nessuno controvoglia. Spiega inper TTN,, molto dipenderà dalla volontà del giocatore e del suo entourage. Sicuramente le offerte non mancheranno”.L’Inter resta la favorita per lo?“Si, per come è strutturata l’Inter è la squadra che ha qualcosina in più.