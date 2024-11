Movieplayer.it - Dr. Odyssey, recensione: Joshua Jackson in una serie medical che ammicca a Love Boat

Lo stesso team creativo dietro Grotesquerie sforna unacompletamente diversa. Undrama che riporta in tv due star dei teen drama e dei procedurali. In streaming su Disney+. Fin dal primo annuncio, Dr.ha fatto parlare di sé perché rappresentava un unicum nel panorama seriale odierno. Sembrava assurdo che Ryan Murphy, insieme ai collaboratori Jon Robin Baitz (l'ex creatore di Brothers & Sisters che ha curato Feud 2) e Joe Baker, dopo l'anomalia seriale di Grotesquerie proponesse unaper la tv generalista, tornandovi dopo ben otto anni da 9-1-1 e riuscendo a riportarvi da protagonista, indimenticabile protagonista di Dawson's Creek e già tornato alla ribalta (ma sul via cavo e streaming) con The Affair e Fatal Attraction. Il pretesto? Gettarlo in mezzo al mare, .