Dostoevskij la serie dei fratelli D' Innocenzo è un unicum qualcosa che da noi non si era mai visto

è unadiversa, speciale, inedita, un progetto che espande i temi e l'estetica deiD'oltre il cinema e ne rende gli effetti titanici. Si tratta di un altro percorso nel male che abbiamo dentro e nella sua banalità, quasi endemica in contesti di miseria umana e qui anche di risorse, che però non smette mai di stupire. Ha immagini forti, contenuti forti, il che spesso significa anche repulsivi, ma repulsivi con una lettura che va così a fondo e una fotografia così curata e dal potere quasi simbolico, da rendere la sua visione un male necessario, un male da attraversare in cerca di un'uscita catartica.In questo senso, è unasublime, una sensazione e percezione coperta di mistero che nei primi romantici veniva scatenata dalla violenza della natura e degli elementi, dall'orrore di certi luoghi, dalla nostra paura.