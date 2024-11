Con Icardi infortunato il Galatasaray bussa alla porta dell’Inter per Arnautovic

Leggi su Ilnerazzurro.it

. Il, capolista in Turchia e allenata dall’ex Inter Okan Buruk, sembrerebbe interessato are sul Bosforo un attaccantegià da questo mercato di gennaio.Nonostante l’ottimo lavoro degli ex napoletani Victor Osimhen e Dries Mertens, il Gala ha perso per infortunio Mauroche ha subito la rottura del legamento crociato che lo terrà fuori fino al termine della stagione. Per questo la società di Istanbul vorrebbe aggiungere un’altra punta al suo roster, fino al 30 giugno e l’interesse è ricaduto proprio in casa Inter, in particolare su Marko Arnautovi?.Arnautovi? algià a gennaio? Dipende anche da. CorreaL’austriaco classe ’89 è rimasto a Milano la scorsa estate consapevole di essere la quarta scelta nell’arsenale offensivo di Simone Inzaghi.