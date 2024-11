Como-Monza Nesta | I derby rimangono nella storia Non siamo spaventati

Leggi su Sportface.it

“Isono partite che. Ne ho giocati tanti, sappiamo che per i tifosi sono partite speciali: c’è importanza di punti, die tanto altro. Dobbiamo arrivare atosti, da squadra che va a giocare un. La classifica ci impone di giocare gare di un certo tipo”. Lo ha detto l’allenatore del, Alessandroin vista della sfida in casa del, in programma sabato 30 novembre. “Non vedo una squadra spaventata. Preoccupata sì, ma spaventata no: la classifica è quella, non ci nascondiamo – ha aggiunto -. Ci mancano delle cose che ancora non riusciamo a fare. Ametteremo il massimo delle nostre possibilità perché sappiamo che è una partita particolare per la città. Dobbiamo avere senso di responsabilità nei confronti della gente, dovremo dare il massimo per fare una grande figura”.