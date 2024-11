Gaeta.it - BTO 2024: Futuro dell’ospitalità tra robot e umanità

Facebook WhatsAppTwitter La 16ª edizione di BTO, la manifestazione dedicata all’innovazione nel turismo, ha preso vita presso la Stazione Leopolda di Firenze, chiudendo con un focus sull’importanza del valore umano in un mondo tecnologico in rapida evoluzione. Gli argomenti trattati spaziano dall’enoturismo a strategie digitali, passando per eventi sportivi che influenzano il mercato alberghiero. Quest’anno il dibattito si è incentrato sull’equilibrio tra Intelligenza Artificiale e interazioni umane, evidenziando il ruolo sempre più incisivo della tecnologia nel settore.Un evento che coinvolge il mondoIl BTOha visto la partecipazione di 300 relatori provenienti da diverse parti del mondo, offrendo un ricco programma su temi fondamentali come l’intelligenza artificiale applicata all’ospitalità e il rilancio di aree interne attraverso smart village e enoturismo.