Bayley | La divisione femminile è pronta per gestire i nuovi titoli

La scena titolata in WWE è stata scossa nelle ultime settimane dall’introduzione disecondari per la. A SmackDown,è una delle lottatrici attualmente in corsa per diventare la prima WWE Women’s United States Champion. Durante una recente intervista rilasciata al canale YouTube “Reality of Wrestling”,ha espresso il suo parere sulla presenza dei.Le parole di“Credo che possiamoun titolo secondario”, ha detto. “Credo che lasiaper farlo”.Sebbenesia felice dell’esistenza di questi, la star della WWE ha rivelato che crede ancora che si debba lavorare molto per far crescere latag team.si è complimentata con le attuali campionesse Bianca Belair e Jade Cargill, affermando che hanno fatto un ottimo lavoro per elevare i