Ilrestodelcarlino.it - Al Teatro Duse gli spettacoli di Natale e il Capodanno con la magia di ‘Slava’s Snowshow’

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ladelaccende il palcoscenico delcon una serie di titoli imperdibili per chi vuole vivere dicembre e i giorni di festa nella grande emozione dello spettacolo dal vivo. Dalla commedia al balletto classico, dallo storytelling femminile alla prosa, passando per la rivista en travesti e la musica sinfonica, ce n’è davvero per tutti i gusti e tutte le età. Intanto,cresce l’attesa per il Gran Gala diche quest’anno vedrà in scena il leggendario Slava’s Snowshow, in cartellone dal 31 dicembre 2024 al 5 gennaio 2025. Si inizia il 4 dicembre nel segno delle donne, con la scrittrice e speaker radiofonica fiorentina Carlotta Vagnoli che, per il cicloracconti – Storie di donne, porta in scena Le solite stronze, il suo nuovo monologo contro gli stereotipi di genere.