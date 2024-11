Lanazione.it - A Figline c’è il maestro Yankov. La pallavolo come scuola di vita

Leggi su Lanazione.it

di Giovanni Rossi Non si scappa. Da 70 anni laè la sua, prima da giocatore e poi da allenatore, e adesso che di primavere ne conta 82 gli piace ancora guardare avanti. A, dove nonno Yankopassa tutti i pomeriggi in palestradirettore tecnico della "29 Martiri" – oltre 150 ragazzine dalle giovanili ai campionati Fipav e Uisp che ogni giorno occupano sei distinti parquet –, la sua storia è privilegio da acculturati. Le ragazzine pratesi col mito di Paola Egonu e delle azzurre di Julio Velasco neo regine olimpiche forse non immaginano che, ai tempi d’oro, il loro allenatore le suonava all’Italia (e pure al primo Velasco). Basta andare indietro. La Bulgaria nei cromosomi e nelle nozze con Didi (poi vicesindaco di Sofia), l’Italia luogo dell’anima e di passaporto.