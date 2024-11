Gaeta.it - “Work on Work”: il 2024 premia occupazione femminile e welfare aziendale, il Fondo Nuove Competenze protagonista

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Ferrara si trasforma nel cuore pulsante del mondo del lavoro con la prima edizione di “on”, la fiera nazionale dedicata ai servizi per il lavoro. In un panorama in costante evoluzione, emergono segnali positivi come l’incremento dell’e la diffusione del, ma persistono criticità legate alla difficoltà di accesso dei giovani al mercato del lavoro. Un ruolo cruciale è giocato dal, pensato per rispondere alle sfide di digitalizzazione e sostenibilità.Il mercato del lavoro in Italia nelI dati del mercato del lavoro italiano mostrano tendenze incoraggianti ma anche spunti di riflessione. Il tasso di disgiovanile (15-24 anni) si attesta al 18,3% a settembre, in calo rispetto al 19,2% del 2023 e al 20,5% del 2022.