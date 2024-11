Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 27-11-2024 ore 18:15

DEL 27 NOVEMBREORE 18.05 GINA PANDOLFOUN SALUTO BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULL’A1NAPOLI CODE PER RIPRISTINO INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI CORCOLLE IN DIREZIONE FIRENZECI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA CI SONO CODE QUI PER TRAFFICO TRA LE USCITE DI CASSIA E SALARIASEMPRE IN INTERNA CODE A TRATTI TRA NOMENTANA E PRENESTINA E Più AVANTI TRA DIRSUD E APPIAIN CARREGGIATA ESTERNA CODE DALLA-FUMICINO ALLA DIRAMAZIONESUDE Più AVANTI CODE A TRATTI TRA CASILINA E NOMENTANASU VIA PONTINA CODE ALL’ALTEZZA DI SPINACETO IN DIREZIONE RACCORDO E TRA POMEZIA E APRILIA IN DIREZIONE LATINASU VIA TIBURTINA CODE A TRATTI TRA SETTEVILLE E TIVOLI TERME IN DIREZIONE TIVOLIINFINE, IL TRASPORTO FERROVIARIODA GIOVEDÌ 28 A DOMENICA 1° DICEMBRE, PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SIA DEL PONTE IN VIA DELLA MAGLIANA SIA SULLA LINEA ELETTRICA ALLA STAZIONE TUSCOLANAÈ INTERRROTTA LA CIRCONE TRATIBURTINA EOSTIENSESONO ATTIVE CORSE CON BUSDA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral