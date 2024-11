Turismo all’aria aperta gara da 33 mln | online la piattaforma per le aree di sosta

Leggi su Ildenaro.it

lainformatica con cui trasmettere la domanda di partecipazione per il bando da 32,87 milioni di euro stanziati dal ministero delper la creazione e la riqualificazione diditemporanea a fini turistici. Il link, accessibile su questa pagina del sito web istituzionale del dicastero (https://istanze.ministero.gov.it/rwe2/modulepreview.jsp?MODULETAG=MT020), sarà attivo fino alle ore 21 di giovedì 26 dicembre 2024. Si ricorda che possono partecipare al bando i Comuni con popolazione non superiore ai 20 mila abitanti (o, in alternativa, che ospitino eventi ricorrenti o grandi eventi con la partecipazione di almeno 20 mila persone, o ancora che presentino progetti per la costruzione didientro 15 km da un cammino storico e/o religioso o a un sito Unesco) e che abbiano disponibilità didi pubblica utilità o pubblico utilizzo delleoggetto dell’intervento.