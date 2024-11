Lapresse.it - ‘Simon Boccanegra’ di Verdi apre la stagione dell’Opera di Roma

Si è ufficialmente aperta mercoledì sera con la prima del Simon Boccanegra dila2024-25 del Teatrodi. Sul red carpet tanti visi noti e meno noti, un trionfo di smoking e abiti lunghi. Tra gli invitati che hanno sfilato sul tappeto rosso il sindaco di, Roberto Gualtieri, il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, il presidente della Corte Costituzionale, Augusto Barbera e il presidente della commissione Cultura della Camera, Federico Mollicone e poi Gaetano Caltagirone, oggi sovrintendente al “Maggio musicale fiorentino” ed ex ad Rai. “Una bellissima serata, con un’opera davvero importante ed impegnativa come il Simon Boccanegra cheunache si annuncia straordinaria e con numeri importanti per il teatro Costanzi”, ha detto il primo cittadino della Capitale.