Si finge un assistente di Rocco Siffredi per fare sesso con delle aspiranti attrici | Chiedeva foto e video hot poi le incontrava per un provino

Avrebbe aperto un canale TikTok, chiamandolo ‘official’, per agganciarehard facendosi mandareosé. Ma, con il noto pornoattore italiano, non ha nulla a che. È questa la spiacevole trovata di un uomo di Porto Viro, a Rovigo, che spacciandosi per undiavrebbe promesso a numerose ragazze l’accesso allaAcademy, di cui il pornoattore è proprietario. A smascherarlo è stato l’ultimo servizio mandato in onda da Le Iene, in cui viene ricostruita tutta la vicenda.“È qualcuno che usa il mio nome come profilo ufficiale su TikTok – spiega lo stessoall’inviato Filippo Roma -. Ma non è mio. Si proclama casting man. Non ho mai avuto in vita mia uno che fa casting per me. Lui ti dice che devi scrivere a questa mail, poi dovrai contattare l’esaminatore con cui ti incontrerai e farai questo“, racconta il pornodivo.