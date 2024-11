Ilfoglio.it - Quando suonò il Telefono Rosso di Cossiga

Ho ascoltato (Radio radicale, notte) un incontro in ricordo di Francescotenuto a Terni sabato, cui partecipavano Antonio Baldassarre, già presidente della Corte Costituzionale, Mario Caligiuri, docente calabrese di Intelligence (materia prediletta da, che andava pazzo di spie e congegni, comprese le dadaiste strisce chiodate), e il presidente della Corte dei Conti umbra, Antonello Colosimo, col giornalista del Corriere dell’Umbria, Antonio Mosca – tutti uomini, se ne sarebbe lamentato. Si sono dette molte cose serie e raccontati, com’era da aspettarsi, molti aneddoti succosi. Per esempio questo. Baldassarre esce da una sessione della Corte con un paio di colleghi, per andare a colazione. Lo chiama la batteria del Quirinale: è il presidente che gli dice di lasciare tutto e venire subito da lui, e rafforza l’intimazione annunciando che ha fatto preparare un risotto al curry, quello che gli piace.