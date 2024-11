Udine20.it - Mercatini di Natale e attività per bambini al Moretti con Buddy al Parco. 1 dicembre

L’ultimoaldell’anno indossa il cappello di Babboe vi attende domenica 12024, dalle 9.00 alle 16.00: un programma ricco di appuntamenti tra cui l’immancabile mercatino di artigianato che si terranno presso il Family Park in via Mentana a Udine, all’interno del.Di seguito il programma completo.Dalle 9.00 TRUCCABIMBI con IL CUORE DI JEY e RITRATTI DAL VIVO con TANA DELLA TARMA.Sarà inoltre possibile richiedere il CV & LINKEDIN CHECK con @HUMANPERDAVVEROHR, errori da evitare e consigli per un CV perfetto e un profilo Linkedin pronto all’uso.Alle 10.00 e in seconda edizione alle 12.00, CANDELE NATALIZIE IN NOCI DI COCCO con TERRAGREZZADurante questa esperienza immersiva, avrete l’opportunità di realizzare candele uniche in noci di cocco, utilizzando cera naturale di soia e cocco, arricchite da fragranze di alta qualità.