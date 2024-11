Liberoquotidiano.it - "Ma possibile?". La fidanzato di Graziano massacrata dopo i titoli di coda

"George Harrison e Romina Power tornano a casa con 15mila euro". Un telespettatore di Affari tuoi, il quiz show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino, annuncia così su X l'esito della puntata che ha visto come concorrente, musicista (per l'esattezza batterista) dalla Basilicata. E subito sull'ex Twitter parte il processo alla puntata di martedì sera: ha sbagliato "il nostro Rocco Papaleo", come lo ha simpaticamente ribattezzato il conduttore, o la sua fidanzata Annabella, affascinante cantante jazz? La partita ha un momento di svolta quandoaccetta l'offerta del Dottore di cambiare il pacco, passando dal 10 iniziale (dentro c'erano 10mila euro) al 14, per via di un sogno fatto dalla compagna: dei pomodori. Il concorrente l'avrebbe letta come un segnale dalla smorfia napoletana, ma viene subito contestato: "Non so dove ha preso 14 i pomodori nella smorfia, ma per me napoletana il 14 è ubriacone".