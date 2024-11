Ilgiorno.it - Lecco, mille clienti e settemila dosi: arrestati 5 spacciatori del “take away” della droga

, 27 novembre 2024 – Almenodi, per un giro d'affari di 250mila euro. Eroina soprattutto, da iniettarsi in vena con le siringe sporche e infette, come negli anni '70 e '80. E poi cocaina e hashish. Le loro piazze di spaccio erano i boschiai marginiStatale 36 tra, Valmadrera, Civate, Abbadia Lariana, Mandello, Galbiate e le stazioni ferroviarie die Civate. Gli agenti dell'AntiMobile dihanno arrestato 5che hanno tra i 21 anni il più giovane e i 28 il più grande, tutti magrebini e irregolari. Il capo del gruppo era il piccolo: Minòr, con l'accento sulla o, il suo soprannome, che è anche il nome dell'operazione scattata tra la sera di giovedì e la mattina di martedì scorsi, al termine di un anno di indagini serrate, vecchia maniera, con pedinamenti e appostamenti, con attività ocp, osservazione, pedinamento e controllo, come dicono in gergo i poliziotti.