La presentazione del libro Le mani e la mente del neurochirurgo Giuseppe Oliveri scritto con la giornalista Giulia Maestrini per Edizioni Helicon

Arezzo, 27 novembre 2024 – Promossa dall’Amministrazione comunale di Pratovecchio Stia è in programma sabato 30 novembre (ore 17:00) presso il Teatro Comunale di Stia ladel“Lee la” delcon laper. “Lee la” è un’opera che intreccia in modo affascinante l’arte della chirurgia con la complessità emotiva di chi la pratica. Non una semplice autobiografia ma un’esplorazione delicata e riflessiva su come le decisioni e le azioni di una persona, un chirurgo nel caso di, siano profondaradicate nella sua esperienza personale, nelle sue emozioni e nella sua visione del mondo. Con una narrazione che oscilla tra aneddoti professionali e considerazioni personali, iloffre una vista unica e completa sulla vita di un chirurgo, mostrando come ogni decisione sia profondaintrecciata con le esperienze personali che formano la base della sua identità ed etica professionale.