Quotidiano.net - La parabola dell’Hard Rock Café: chiude anche a Parigi (ma continua a macinare soldi)

Leggi su Quotidiano.net

, 16 febbraio 2024 – Qualche turista spaesato si ferma sotto ai tendoni rossi e le vetrate ridipinte di bianco dell’ingresso, tra il via vai dei Grands Boulevards, nel cuore di. Uno di loro si azzarda a spingere le maniglie dorate a forma di chitarra, senza successo: “Siamo spiacenti di informarvi che siamo chiusi. Vogliamo ringraziare voi e la città di, che ci ha accolto con tanto calore ed entusiasmo”, si legge su un foglio. Inaugurato nel 1991 al 14 di Boulevard Montmartre, il primo (e ultimo) Harddi Francia ha chiuso i battenti il 18 novembre, dopo quelli di Marsiglia, Nizza e Lione. Un declino sintomo del disinteresse dei francesi nei confronti del marchio, madi un riassetto globale del gruppo. Fuori tempo Per Romain (Romain non è il suo nome vero, l’ex-dipendente ha preferito rimanere anonimo), 28 anni, barman del locale tra il 2021 e il 2023, non è tanto la chiusura della sedena a sorprenderlo, quanto la rapidità con cui è successo.