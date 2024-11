.com - Jesina / Il Collegio di Garanzia del Coni respinge il ricorso dichiarato inammissibile

Terza bocciatura consecutiva dei Giudici chiamati a decidere dal club leoncello sull’operato della Figc Marche di ammettere l’Alma Fano in EccellenzaJESI, 27 novembre 2024 – Oramai è necessario mettersi il cuore in pace ed accettare quello che i preposti in materia avevano a suo tempo deciso: per laed il suo presidente Chiariotti si tratta della terza sconfitta consecutiva.Dopo il Tribunale Territoriale e la Corte Federale d’Appello oggi pomeriggio anche la Prima Sezione deldidel, terzo grado di giudizio, ha respinto ilpresentato dal club leoncello circa l’ammissione da parte della Figc Marche, a detta di Chiariotti e dei suoi legali non regolare, dell’Alma Fano nel campionato di Eccellenza.La motivazione parla di “inammisibilità delpresentato in data 31 ottobre 2024 dalla A.