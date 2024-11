Ilrestodelcarlino.it - Il Sassuolo all’inseguimento del suo passato

Ritrovarsi al primo posto a un terzo del campionato, e con pieno merito, non è un caso, ma altresì non consente di sentirsi già in Serie A perché, va da sé, la B è un pantano soprattutto per chi crede di sfangarsela facilmente. Invece non c’è nulla di scontato e, se è vero che a Grosso e ai suoi, ora che la squadra è in testa ed è attesa dal derby contro la Reggiana, è richiesto solo di mantenere la concentrazione al massimo e non farsi fuorviare dall’entusiasmo, le analisi esterne possono in realtà anche spingersi a paragoni che, in fondo, virtualmente accompagnano i neroverdi già dall’inizio di quest’avventura. Piaccia o non piaccia, alla fine si torna sempre a dare un’occhiata alle differenze tra l’ultimoin B, quello della promozione 2012-13, e quello attuale, nonostante le differenze di contesto, di tempo e anche di struttura del club e di rapporto-prospettiva, che oggi rispetto ad allora mostrano una rilevante serie di divergenze.