Anticipazionitv.it - Grande Fratello, cancellata la nuova puntata: Beatrice svela tutto

Leggi su Anticipazionitv.it

Gli ascolti delstanno destandopreoccupazione tra i vertici di Mediaset. Lapiù recente ha raggiunto solo il 14,69% di share, un risultato ben al di sotto delle aspettative. Questa crisi di numeri sembra aver spinto la rete a una scelta radicale: cancellare ladel sabato sera, prevista per il 30 novembre 2024. L’annuncio è stato confermato anche daLuzzi, opinionista del programma, con un post sui social che non lascia spazio a dubbi e stupisce i telespettatori.Concorrenza spietata: Ballando con le Stelle domina il sabato seraI numeri non mentono. Ilsta perdendo terreno nella gara degli ascolti, specialmente contro il successo di programmi come Ballando con le Stelle. Ladello scorso sabato ha sofferto una concorrenza implacabile, ottenendo appena il 14,69% di share.