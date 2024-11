Superguidatv.it - Grande Fratello 2024, il ritorno di Dayane Mello nella casa: “un’emozione grande” | Video Mediaset

Leggi su Superguidatv.it

tornadel. La modella, ex concorrente del reality show, racconta laemozione di rivarcare la porta del GF a 4 anni dalla sua partecipazione.: “E’ tempo di ritorni alconche fa il suo ingressodi Cinecittà per fare una sorpresa all’amica Helena Prestes. Prima però la modella ed ex concorrente del GF racconta quanto l’esperienzal’abbia segnata cambiando la sua vita.«Sto vivendo un film di come sono entrata ed uscita: sono entrata che ero una ragazza alla ricerca di qualcosa, sono uscita e ho fatto un lavoro enorme su me stessa di tanta solitudine, tristezza e dolori» – racconta visibilmente emozionata la modella brasiliana che durante la sua esperienzadel GF nel 2020 ha dovuto affrontare e superare anche la morte del