Fuga di gas in un edificio: intossicate tre persone; grave un 19enne

incidente a Collemarino, frazione di Ancona, dove unadi gas in undi via Ricci ha portato a gravi conseguenze: tre, una delle quali è stata ricoverata in ospedale in codice rosso, e l’evacuazione dell’intero stabile. L’allarme è scattato nel pomeriggio, quando le forze dell’ordine erano già presenti in zona per un’aggressione a coltellate. A seguito della segnalazione di una possibiledi gas, i vigili del fuoco e i sanitari del 118 sono intervenuti tempestivamente insieme alla Polizia. Per accedere all’abitazione, i pompieri hanno dovuto abbattere una parete di cartongesso.All’interno dell’immobile, gli operatori hanno trovato trein condizioni critiche: un ragazzo di 19 anni, ora ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale regionale di Torrette, e due adulti, un uomo di origine nordafricana e una donna italiana, entrambi intossicati ma fuori pericolo di vita.