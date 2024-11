Gaeta.it - Due minorenni in stato di fermo per tentato omicidio di un 62enne a Lucca

Due ragazzi sono stati fermati dalla polizia con l'accusa di dopo aver aggredito un. L'episodio è avvenuto a Massa Pisana, in provincia di, e ha portato la vittima in condizioni critiche in ospedale, dove attualmente si trova in coma. Questo grave fatto di cronaca suscita preoccupazione per la sicurezza pubblica e mette in luce il crescente problema della violenza giovanile.La dinamica dell'aggressioneL'incidente è avvenuto lunedì sera, intorno alle 21, quando i carabinieri sono stati allertati da alcuni residenti preoccupati per il comportamento di due adolescenti, i quali stavano vandalizzando una staccionata appartenente a un terreno adibito a uso del Consorzio di bonifica. I militari, giunti sul posto, hanno trovato un che aveva provato a intervenire e fermare i ragazzi.