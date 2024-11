Liberoquotidiano.it - Conte fuori controllo: "Gli ho lasciato anche una stanza". E Floris lo deride in diretta | Video

Botta e risposta tra Giuseppe, leader del Movimento 5 Stelle, e Giovanninell'intervista one to one a DiMartedì, talk di La7 di approfondimento dei temi della politica e dell'attualità. Il tema, ovviamente, è il “dissing” contro Beppe Grillo dell'attuale capo pentastellato.esordisce così: “Questo confronto lascia l'amaro, si basa sui soldi, da una parte c'è chi dice ‘vi diamo i 300mila euro', dall'altra ‘no non te li diamo', lui che dice ‘erano francescani e son diventati gesuiti' etc., uno scontro così con il fondatore lascia l'amaro in bocca o no?”. Giuseppelo ammette: “Credo in molti, molti di noi eme per primo. Io sono tre anni che ho cercato di coinvolgere Beppe Grillo assolutamente, tenga conto che il contratto di collaborazione per potenziare la comunicazione gliel'ho fatto io, non gliel'ha fatto Gian Roberto Casaleggio o gli altri leader, gliel'ho fatto io.