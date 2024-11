Lapresse.it - Champions League in tv, oggi le partite di Juventus e Bologna. Dove vederla

Inè il giorno di. Dopo le tre vittorie ottenute ieri da Milan, Inter e Atalanta, stasera altre due italiane scenderanno in campo nella quinta giornata della massima competizione europea per club. Aston Villa--Lille sono le duein programma, entrambe con inizio alle ore 21. Nessuna delle duesarà trasmessa in chiaro in tv.La programmazione su PrimeSu Prime Video sarà possibile vedere in diretta Aston Villa-: Giulia Mizzoni insieme a Claudio Marchisio, Fernando Llorente e Gianfranco Zola saranno in diretta dal Villa Park di Birmingham. Telecronaca di Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini. Bordocampo: Alessia Tarquinio e Alessandro Alciato.La programmazione su SkyPer Aston Villa-i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime potranno vedere il match attraverso l’app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass.