Ilgiorno.it - Brescia, terrore sull’autobus 15: “Ho un coltello, c’è sangue per tutti”

Leggi su Ilgiorno.it

– Minuti da incubo quelli passati da un’autista e dai passeggeri della linea 15, direzione Mompiano, a. Sabato pomeriggio, un uomo ha minacciato prima un gruppo di ragazzi, poi l’autista, sostenendo di avere une che sarebbe stato “per”. A raccontarlo è l’autista, una delle lavoratrici diTrasporti. “Era sabato pomeriggio, ero appena ripartita dopo la fermata in via Dalmazia. Ho sentito dei ragazzi che, dal retro del bus, correvano verso il mio posto di guida, dicendo che in fondo c’era qualcuno che litigava. Allora ho visto questo uomo che continuava a gridare ai ragazzi che aveva un, che ci sarebbe statoper”. Con grande prontezza di spirito, la donna ha chiesto all’uomo di scendere, ricevendo però un netto no. “Allora mi sono rimessa al posto di guida e ho chiamato le forze dell’ordine.