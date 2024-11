Iodonna.it - Ananas, miele di castagno e lamponi: un po' tutorial, un po' presa in giro, l'attore mostra come reinventare un piatto venuto male

«Sto preparando un banale pancake, ma calcoloil tempo di staccarlo dalla padella antiaderente e si rompe». Così inizia l'avventura culinaria di Lillo, che trasforma un errore in un'opportunità. In un video su Instagram, l'rivela con ironiaun piccolo incidente in cucina possa diventare undal «nome altisonante». Con grande creatività, presenta così la sua ricetta: «Pancake destrutturato all'condi». Unche, partendo da un semplice errore, si arricchisce di sapori sorprendenti. La cucina,insegna Lillo, è anche il regno degli imprevisti, dove un piccolo disastro può sfociare in una creazione gourmet.