Al via la V edizione della Scuola Politica “Vivere nella Comunità”

ROMA (ITALPRESS) – Al via la quintadel ciclo di studi promosso dalla”, fondata da Pellegrino Capaldo, Sabino Cassese, Marcello Presicci, Paolo Boccardelli e con Massimo Lapuccicarica di vice presidente. L’iniziativa rappresenta un percorso formativo unico in Italia e vede coinvolte numerose personalità di primo piano del mondo accademico e aziendale come Carlo Messina, Francesco Profumo, Bernardo Giorgio Mattarella, Maria Bianca Farina, Andrea Sironi, Magda Bianco, Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, Marta Cartabia, Giampiero Massolo, Maximo Ibarra e Stefano Lucchini. Quest’anno l’aperturanuovaè stata affidata all’Ad di Acea, Fabrizio Palermo con una lectio magistralis dal titolo “Una nuova cultura dell’acqua”.L’evento è stato introdotto da Renato Loiero, consigliere economicopresidente del Consiglio Giorgia Meloni, e ha visto la partecipazione straordinaria di Stefano Lucchini e Paolo Boccardelli.