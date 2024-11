Ilveggente.it - Addio Sinner, annuncio drammatico: incubo senza fine

: l’azzurro potrebbe prendere una decisione clamorosa in vista del prossimo anno. Ecco l’di Volandri Il 2024 di Jannikè stato un anno magico. Nessuno si aspettava e ovviamente sono ancora pochi quelli che ci credono, che potesse vincere due Slam, un’infinità di tornei, le Finals di Torino ed essere decisivo anche in Coppa Davis. Unmonumentale.(Lapresse) – Ilveggente.itMonumentale e nemmeno libero dai pensieri cattivi: c’è ancora da capire cosa deciderà il Tas di Losanna in merito alla richiesta di squalifica della Wada dopo il caso Clostebol a metà agosto. A chi gestisce questa situazione non è piaciuta, evidentemente, l’assoluzione. E quando le acque sembravano calme, è arrivata la notizia contro questa decisione che ha destato vero scalpore.