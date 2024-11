Ilgiorno.it - WhatsApp migliora la comunicazione degli psicologi

Razzante* Gli enti pubblici sono da tempo impegnati a potenziare lacon i loro iscritti utilizzando tutti gli strumenti on line a disposizione, dal sito web ai canali social. Tra le pubbliche amministrazioni ci sono anche gli ordini professionali che, per dialogare più efficacemente con i loro iscritti, attivano modalità di connessione sempre più evolute. Un esempio interessante arriva dall’Ordinedella Lombardia, che ha deciso di lanciare le Communityper tutte le province lombarde. Si tratta di un’iniziativa pensata perre l’incisività delle comunicazioni con gli iscritti e garantire un flusso continuo di informazioni rilevanti e selezionate. Infatti, per svolgere al meglio il loro delicato lavoro, glihanno la necessità di coltivare lainterna, cioè la condivisione di informazioni professionali.