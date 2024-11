Sport.quotidiano.net - Volley serie A2 donne: match molto lungo e ricco di emozioni. Non bastano i 22 punti della Ravazzolo per piegare le padrone di casa. Alla Clai di Caliendo manca lo spunto finale

MONDOVÌ 32 (25-21; 20-25; 25-14; 22-25; 15-13) MONDOVÌ: Fini, Lancini, Giubilato, Bosso 16, Viscioni 14, Marengo, Catania 11, Deambrogio, Tresoldi 17, Berger 23, Schmit, Manig. All. Basso.IMOLA: Pomili 6, Rizzieri 4, Bacchilega, Pinarello, Mescoli,22, Arcangeli, Migliorini 10, Mastrilli, Gambini , Visentin, Messaggi, Bulovic 9, Stival 13. All.. Arbitri: Bosica e Pasin. La trasferta con l’ultimaclasse porta in dote solo un punto, laè stata battuta 3-2 con lediche sono riusciti a cancellare lo zero in graduatoria. Undurato due ore e ventidue minuti con Imola che ha faticato più del dovuto in attacco, con più convinzione e determinazione le imolesi potevano portare aun altro risultato che avrebbe reso la classifica migliore dei 10attuali.