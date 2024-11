Lanazione.it - Un successo l’Albereta Run in Rosa

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 26 novembre 2024 – In tanti per la “tappa speciale” dell’allenamento collettivo denominato per l’occasione Albereta Run in, evento che era una delle tappe conclusive del Festival L’Eredità delle Donne, coordinato da Serena Dandini (direttrice artistica), che si è svolto a Firenze con epicentro Manifattura Tabacchi nell’ultimo fine settimana di novembre. La data del 25 novembre cadeva di lunedì, ed era una data impegnativa per il movimento podistico fiorentino perché arrivava il giorno dopo la maratona di Firenze che ha coinvolto tanti podisti, o in corsa o come volontari. Ma non era una data a caso, perché il 25 novembre è la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Oltre a questo, l’appuntamento aveva una valenza sociale ulteriore. Perché le magliette tecniche arancioni realizzate e distribuite per l’occasione previa un’offerta minima di 5 euro, hanno costituito un fondo benefico destinato a Firenze inOnlus, associazione che si occupa di prevenzione del tumore al seno presieduta da Lucia De Ranieri, presente all’evento.