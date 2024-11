Inter-news.it - Trevisani: «Inzaghi è fenomenale in questo. Due casi all’Inter lo dimostrano»

Riccardoha elogiato il tecnico dell’Inter Simoneper la sua capacità di far sentire tutti i calciatori, anche quelli meno impiegati durante la stagione, completamente coinvolti nel progetto nerazzurro.LA SFIDA – L’Inter ha sconfitto il Verona con il punteggio di 5-0 nell’ultima sfida del campionato di Serie A. A timbrare il cartellino, oltre a Marcus Thuram, sono stati tre calciatori che hanno iniziato la stagione da seconde o addirittura terza linee. Nel primo caso il riferimento è a Yann Bisseck e Stefan De Vrij, i quali hanno trovato sempre più spazio sia grazie alla propria crescita (il tedesco) che a causa degli infortuni che stanno minando la stagione del titolare nel ruolo (per l’olandese). Diverso il caso di Joaquin Correa, che da quinta punta ha finora avuto a disposizione molto meno minutaggio in Serie A.