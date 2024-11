Ilfattoquotidiano.it - This Is Me con Annalisa, Alessandra Amoroso e Gaia che si raccontano a Silvia Toffanin. Ospiti speciali Il Volo, Fiorella Mannoia, Gigi D’Alessio e Tedua

Nuovo appuntamento mercoledì 27 novembre, in prima serata su Canale 5, con lo show evento “Is Me”, che celebra tra passato e presente gli ex protagonisti di “Amici di Maria De Filippi”.accoglierà in studio, cantautrice vincitrice del Premio della Critica ad Amici nel 2011. Anbeta Toromani sul podio della seconda edizione di Amici 2003.vincitrice di Amici nel 2009. Andreas Müller ballerino vincitore di Amici nel 2017.La cantautrice italo-brasilianache ha vinto la diciannovesima edizione del talent. Giordana Angi cantautrice e musicista italo-francese vincitrice del Premio della Critica nel 2018. Giulia Stabile ballerina professionista nel cast di Amici, talent da lei vinto nel 2020 e conduttrice dello show di successo del sabato sera di Canale5 “Tu Si Que Vales”.