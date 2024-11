Ilgiorno.it - Ramy Elgaml morto dopo inseguimento coi carabinieri: la fase finale della fuga ripresa dalla telecamera, i dubbi sul possibile urto

Milano – Ore 4 di domenica, siamo all’incrocio tra via Solaroli e via Ripamonti. Lacomunale sistemata in cima al paloluce all’incrocio punta sul lato opposto, quello di via Quaranta. È in quel momento che nell’inquadratura entrano la Giulietta del Radiomobile e il TMax guidato dal ventiduenne tunisino Fares B., con precedenti per droga e reati contro il patrimonio. Sono i frame finali di unpartito otto chilometri (e venti minuti) prima in via Farini angolo Pasubio, dove lo scooter ha saltato l’alt di una pattuglia di: in sella c’è pure il diciannovenne, a sua volta già noto alle forze dell’ordine. Poco prima dell’incrocio, stando a quanto ricostruito finora, l’auto dei militari con sirena e lampeggiante accesi scarta a sinistra per evitare un altro veicolo e di fatto si ritrova subito dietro il TMax, sulla carreggiata che va verso il centro.