Lanazione.it - Pistoiese, ’Pinza-gol’ è tornato. Ora il cambio di passo fuori casa

Un gol liberatorio, un diagonale potente e preciso necessario a scacciare i fantasmi delle ultime settimane. La rete con cui Lorenzo Pinzauti ha deciso la sfida trae San Marino è valsa molto più dei semplici tre punti. L’attaccante fiorentino, arrivato a settembre per alzare ulteriormente la qualità alla, fino ad oggi era andato a segno solamente una volta, il 13 ottobre scorso contro il Tuttocuoio. Da quel giorno, più di due mesi di digiuno, con tante partite complicate e poche occasioni per fare la differenza nonostante il minutaggio elevato. Ecco perchè la il gol siglato domenica può rappresentare un punto di ripartenza sia per lui che per la squadra arancione. "Ovviamente sono felice per il gol ma ancora di più per i tre punti – ha detto nel post-partita Pinzauti –.