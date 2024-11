Ilgiorno.it - Pestato in strada. Il movente è ancora tutto da chiarire

Leggi su Ilgiorno.it

È stato dimesso nei giorni scorsi e sta bene il 37enne magrebino residente nella Bassa rimasto vittima di un brutale pestaggio a Codogno nella serata di mercoledì scorso ad opera di tre-quattro persone che lo hanno raggiunto mentre si trovava sul marciapiede di viale Resistenza, proprio davanti al bar Baraonda. I carabinieri stanno cercando di capire la dinamica dei fatti, raccogliendo ovviamente il racconto dell’aggredito e quanto riferito da alcuni super-testimoni che avrebbero visto in diretta quanto stava avvenendo. Sembra che il 37enne fosse all’esterno del locale e stesse parlando al telefono: non è escluso che l’uomo stesse discutendo coi suoi aggressori per questioni tutte dae che sia stato poi raggiunto e malmenato con calci e pugni al corpo e al volto. Solo ipotesi al vaglio degli inquirenti che, appunto, stanno lavorando per cercare di capire quale sia il contesto del gravissimo episodio.