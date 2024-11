Liberoquotidiano.it - Omicidio Cecchettin, difesa Turetta: "Ergastolo inumano, premeditazione non c'è stata"

Venezia, 26 nov. (Adnkronos) - Filippo, imputato per l'dell'ex fidanzata Giulia, merita le attenuanti generiche e non gli vanno riconosciute le aggravanti contestate nel capo di imputazione, ossia la, la crudeltà e gli atti persecutori. E' la richiesta formulata, al termine di un arringa di circa tre ore davanti alla corte d'Assise di Venezia, dall'avvocata Monica Cornaviera che insieme al collega Giovanni Caruso rappresenta ladel 22enne.Lanon quantifica la richiesta di pena. “Oggi ho un compito non facile: assistere, difendere un imputato reo confesso di unefferato, gravissimo e altri reati satellite". E' iniziata così l'arringa - davanti alla corte d'Assise di Venezia - di Giovanni Caruso. E' una missione impossibile quella che attende ladiper provare a evitare una sentenza all'che sembra già scritta per l'imputato accusato divolontario aggravato, sequestro di persona e occultamento di cadavere.