Ilgiorno.it - Neve ma non abbastanza: a Bormio appuntamento con lo sci rinviato al 6 dicembre

Leggi su Ilgiorno.it

(Sondrio) – Dopo tanta attesa, fra il 20 e il 21 novembre scorsi la primaè finalmente arrivata nel comprensorio di, ma per vedere le primissime scie sulle piste delle tre ski aree -, Santa Caterina e Cima Piazzi - bisognerà aspettare ancora qualche giorno in più del previsto:a venerdì 6. Inizialmente prevista per il 30 novembre ae Santa Caterina, l’apertura degli impianti di risalita e delle piste è stata infatti posticipata a causa delle condizioni meteorologiche attuali e delle previsioni dei prossimi giorni. La decisione è stata presa dalla Direzione diSki, con senso di responsabilità verso sciatori e visitatori: la nevicata di venerdì ha infatti imbiancato le cime intorno a, ma gli accumuli dinon sono stati particolarmente significativi per via delle basse temperature e del forte vento.