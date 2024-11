Liberoquotidiano.it - Meloni esulta: "grazie a Fitto siamo i primi in Europa". Clamoroso schiaffo al Pd che tifa contro l'Italia

Tutto l'orgoglio di Giorgiain: il post della premierna su Instagram è anche un indiretto ma sonoro, pesantissimo ceffone all'opposizione che in questi mesi delicati sembra aver spesso giocatoil Paese nella speranza di speculare sulla non facile situazione non tanto di Palazzo Chigi, quanto di Ursula Von der Leyen e della prossima Commissione Ue, nata con una maggioranza risicatissima dalle elezioni di giugno e con la concreta ipotesi di "geometrie variabili". Il tentato siluramento di Raffaele, il ministro per gli Affari Ue indicato come vicepresidente esecutivo, è stato lo specchio fedele di questo istinto kamikaze. "L'approvazione del pagamento della sesta rata del PNRR certifica il primato europeo dell', a conferma del positivo lavoro del Governo, in costruttiva collaborazione con la Commissione europea, le amministrazioni titolari degli interventi e gli enti territoriali - scrivesul suo profilo -.