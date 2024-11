Justcalcio.com - Mascherano ritrova Messi dopo l’appuntamento a Miami

Abbiamo tradotto per voi questo articolo:Lionelhato il suo ex compagno di squadra del Barcellona e dell’Argentina Javier, che è stato nominato nuovo allenatore dell’Interera alla ricerca di un nuovo capoaver separato la compagnia da Gerardo Martino sulla scia dell’uscita a sorpresa dei playoff della Coppa MLS contro l’Atlanta United.Martino ha citato “motivi personali”aver lasciato la squadra di proprietà di David Beckham, che aveva portato alla gloria della Coppa di Lega pocoil suo arrivo lo scorso anno.Gli Herons hanno stabilito un nuovo record di punti MLS in una sola stagione di 74 conquistando il Supporters’ Shield 2024, ma sono stati battuti 2-1 dall’Atlanta al meglio dei tre round del primo playoff.Ora si sono rivolti all’ex centrocampista, che ha giocato al fianco diper otto anni con il Barcellona e oltre un decennio con la sua nazionale.