Luca Bianchini pazzo per Sinner a metà tra il Papa e il santo patrono

AGI - Nel suo primo romanzo ‘Instant love' scritto nel 2003, aveva messo un bel po' di tennis, con il protagonista che giocava e qualche riferimento ai grandi campioni di allora, dalla volée di Boris Becker al dritto di Steffi Graf. Nell'ultimo, ‘Il cuore è uno zingaro' (Mondadori), un giallo che con racchette e terra rossa non c'entra niente ma è ambientato, guarda caso, in Alto Adige, due personaggi (padre e figlio) di cognome si chiamanoe si sentono spesso chiedere “se sono parenti”. Indizi che, se non bastasse il suo profilo Facebook ricco di selfie con tennisti di ieri e oggi, provano che54 anni, da Torino patria delle Atp Finals dove lui ovviamente c'era, fa parte dell'esercito di italiani in estasi per la vittoria bis degli azzurri in Coppa Davis. “L'ho vista in tv a Londra, dov'ero per una presentazione del mio libro, con i commentatori che ripetevano “wonderful” – racconta – provo una gioia immensa, per l'Italia, per tutta la squadra, per Jannikma soprattutto per Matteo Berrettini.