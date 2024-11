Ilrestodelcarlino.it - Lezioni di calcio ai ragazzi delle scuole,. Alessandro Porro vola in Cina con "ViaSoccer"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Da Macerata inper insegnare a giocare al. Il responsabile della Scuoladella Maceratese,, è stato due settimane in Asia per il progetto. L’ex calciatore che vanta anche presenze in A nel Foggia allenato da Zeman, è andato in in, precisamente a Suzhou e Taikang, come docente della Figc (lo è dal 2011).è una società che dal 2014 usa ilcome ponte culturale, tra Usa, Italia e soprattutto. Su loro invito,ha voluto provare questa nuova esperienza sociale e ha lavorato a stretto contatto con istruttori dilocali, che poi sono insegnanti di educazione fisica nelleequivalenti alle nostre medie. Si è sdoppiato tra la parte teorica in aula e quella pratica sui campi, in gran parte in sintetico. Non è stato difficile catturare l’attenzione deini, educati in modo scrupoloso al rispettoregole, tuttaviaha riscontrato come ilinnon sia più "pompato" come nel recente passato dalle potenti autorità.